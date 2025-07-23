İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Maarif Modeli kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Kutluhan Cüce, Bakanlık müfettişleri ile denetim yapılan ilçelerdeki okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, Bakanlık müfettiş raporlarının genel değerlendirmesi yapıldı.
2024-2025 eğitim öğretim yılının durumu, merkezi sınavlar ve rehberlik faaliyetleri ele alındı.
Ayrıca yaz döneminde yapılacak çalışmalar ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık planlaması görüşüldü.
Toplantının sonunda İl Müdürü Cemil Çağlar, katkılarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet