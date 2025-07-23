Arca Çorum FK’da A takım yeni sezon çalışmalarını sürdürürken Alt yapıda yeniden yapılanma süreci büyük oranda tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım alt yapısı yeni sezonda büyük oranda yenilenen bir kadro ile yeni sezon çalışmalarına start verdi.

Çorum FK Alt Yapıdan Sorumlu As Başkan Sinan Özdilli yaptıkları çalışma sonunda yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirterek yeni sezonda yeni isimlerle yola devam edeceklerini söyledi. Alt Yapı yönetim kurulu üyesi olarak Salih Öztürk göreve devam ederken, Selim Sümer kırmızı siyahlı takımın alt yapı koordinatörü olarak göreve devam edecek. Futbol Federasyonu işlerinden sorumlu olarak Mehmet Arduç tesis ve malzemelerden sorumlu olarak ise Talip Lambacı görev yapacak.

Gelişim Liginde mücadele edecek Çorum FK U 19 takımını geçen sezon Mimar Sinanspor’da görev yapan Medet Aylar çalıştırırken geçen sezon U 16 takımında görev yapan Menderes Özarslan bu sezon aynı kadro ile U 17 takımında devam edecek. U 16 takımında geçen sezon Dodurga Belediyespor antrenörü olarak görev yapan eski Çorumsporlu futbolculardan Serhat Gökşen görev yapacak. U 15 takımında Çorumspor ve Çorum FK’da antrenör olarak görev yapan son olarak geçtiğimiz sezon Kültürspor takımını çalıştıran Zakir Ardahanlı görev yapacak. U 14 takımında Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski Çorumspor’lu futbolculardan Ersel Şahin çalıştıracak.

Yerel Ligde mücadele edecek U 13 takımını geçen sezon Kültürspor alt yapısında görev yapan Yasin Aksoy görevlendirilirken U 12 takımında ise Çorum FK alt yapısında geçtiğimiz yıl yardımcı olarak görev yapan Eren Cem Biçer U 11 takımına ise kırmızı siyahlı takım alt yapısında görev yapan Hayrettin Karaca devam edecek. U 10 takımına ise daha öncede kırmızı siyahlı takım alt yapısında görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Muttalip Özpamuk getirildi. Alt yaş kategorilerinde ise Cemalettin Hoşgör görev yapmaya devam edecek. Kırmızı Siyahlı takımın alt yapısında kaleci antrenörü olarak ise Bekir Sarıca ve Gökhan Kel görev yaparken üçüncü bir kaleci antrenörü içinde görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

Çorum FK Alt Yapıdan Sorumlu As Başkanı Sinan Özdilli alt yapıya Çorum amatör kulüplerinden belirledikleri isimler için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Özellikle Mimar Sinanspor takımından alacaklarıisimlerle ilgili olarak kulüp yönetimi ile görüşme halinde olduklarını belirten Özdilli ‘Bunun yanı sıra Osmancık Belediyespor, Hattuşaspor ve diğer kulüplerde hocalarımızın beğendikleri isimlerle ilgili görüşüyoruz. Yönetimlerinin onay vermesi halinde futbolcuları Çorum FK alt yapısına kazandırmak ve onların önünü açmak istiyoruz’ dedi.