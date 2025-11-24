Okul Sporlarında takım müsabakalarında ilk kupalar yıldızlar hentbolda sahiplerini buldu.

Yıldız erkeklerde Mimar Sinan Ortaokulu yıldız kızlarda ise Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu takımları şampiyonluğu kazandı.

Sadece dörder okulun mücadele ettiği yıldız kızlar il birinciliğinde Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu tek devreli lig sisteminde oynanan maçlar sonunda üç maçınıda kazanarak namağlup şampiyonluğu kazanırken Mimar Sinan Ortaokulu ikinciliği Yavruturna Ortaokulu üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Dört okulun müadele ettiği yıldız erkeklerde ise Mimar Sinan Ortaokulu üç maçını da kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi olurken Yavruturna Ortaokulu iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan maçlar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.