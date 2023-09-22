Çorum'un Alaca ilçesinde bir lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, okuldan çıkıp evine giden Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi E.G. nefes almakta zorluk çekmesi ve gözlerinde yanma şikayetleri üzerine ailesince aile sağlığı merkezine götürüldü.
Çocuk, zehirlenme şüphesiyle buradaki müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan E.G'nin, okulda bazı öğrencilerle sınıf temizliğine yardım ettiği öğrenildi.