Okullar arası Karate İl birinciliği Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde kata ve kumite kategorilerinde yapılan il birinciliğinde toplam 86 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.İl birinciliği sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Karate İl Temsilcibi Samet Türe ile diğer davetliler tarafından verildi.

Yapılan Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

KATA kategorisinde: A minik erkekler: 1.Çağan Uras Bal, 2.Ali Baran Cılız, 3.Kayra Ege Aka ve Gurban Ali Meredalyev.

A minik kızlar: 1.Hazel Hira Kılıç, 2.Elif Gökçe Beşikçi, 3.Güneş Pelin Satır ve İlke Özden.Küçük erkekler: 1.Miraç Özeker, 2.Abdullah Yağlı, 3.Furkan Atıcı ve M.Alp Köklükaya.

Küçük kızlar: 1.Cahide Buğlem Akçay, 2.Fatma Kır, 3.Buğlem Nuray Özer ve Ecrin Berra

Yıldırım.Yıldız erkekler: 1.Mehmet Mert Başergün, 2. Beha Eren Bal, 3.Buğra Özeker ve Furkan Agurtlu.

Yıldız kızlar: 1.Hatice Sena Çolak, 2.Elif Abacı, 3.Duru Aksoy ve Aslı Elif Pekbey.

Kumite yıldız erkeklerde : 42 kilo: 1.Emir Fatih Çamlıbel.46 kilo: 1.Metin Badak, 2.Eren Bal.50 kilo: 1.Buğra Özeker, 2.Fatih Ateş, 3.Mehmet Mert Başergün.54 kilo: 1.Kayra Nejan Demirci, 2.Ahmet Çorman.58 kilo: 1.Furkan Agurtlu.+58 kilo: 1.Yusuf Seha Korkmaz.

Kumite yıldız kızlar ;32 kilo: 1.Tuana Küçüktiryakioğlu, 2.Hiranur Ela.36 kilo: 1.Hatice Sena Çolak, 2.Azra Feray Almalı, 3.Merve Nur Akgedik.40 kilo: 1.Beyanur Doğan, 2.Mira Berbergil, 3.Elif Zeren ve Zeynep Berra Esen.44 kilo: 1.Amine Yaren Gül, 2.Duru Aksoy.48 kilo: 1.Dila Derin Aka.52 kilo: 1.Buğlem Belinay Barın, 2.Esma Derin.+52kilo: 1.Aslı Elif Pekbey, 2.Elif Coşkun, 3.Elif Abacı.