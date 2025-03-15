Veteranlar Basketbol Liginde finalin adı bugün konuyor.

Sekiz takımın mücadele ettiği Veteranlar Basketbol Liginde yarı final ilk maçı dün gece oynandı ikinci maç ise bu akşam oynanacak.

Lig etabını birinci olarak tamamlayan Gelişim Basketbol ile dördüncü olan Merkez Elektirik takımları dün akşam saat 21’de ilk finalist olmak için mücadele ettiler.

İkinci yarı final maçında ise ikinci olan Erdemli Tarım ile üçüncü olan Bastonia takımları ise bugün saat 21’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Bu akşam oynanacak maç sonunda kazanan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.