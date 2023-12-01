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Okul Sporları Kros il birinciliğinde Gençler ve Yıldızlar kız erkek il birinciliğinde 74 sporcu yarıştı. Millet Bahçesi Koşu parkurunda yapılan il birinciliğinde gençler ve kızlar A ve B kategorilerinde yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren okullar ve takım sıralaması şöyle oluştu:

17 sporcunn yarıştığı Genç A Kızlarda takım sıralamasında Mehmetçik Anadolu Lisesi birinci Spor Lisesi ikinci Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Ferdi sıralamada Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Cansu Kiraz Korç birinci Spor Lisesi’nden Sudenaz Koçak ikinci Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Şevval Demirezen üçüncü aynı okuldan Aleyna Metin ise dördüncü oldu.

Genç Kızlar B kategorisinde ise 8 sporcu mücadele etti. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şöyle: 1. Selim Kambık (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 2. Yaren Köymen (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 3. Berru Yağmur Ertaşmış (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 4. Esme Zelal Alkan (Bahçelievler Anadolu Lisesi).

Yıldız Kızlar takım sıralamasında Hacı Bektaş Veli Ortaokulu birinci olurken Merket Yatılı Bölge Ortaokulu ise ikinci oldu. 19 sporcunun yarıştığı yıldız kızlarda ferdi dereceye giren sporcular ve okulları şöyle: 1. Büşra Cıbır (Büyük Düvenci Ortaokulu), 2. Hiranur Sarıçil (Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu). 3. Zeynep Yağlı (Yatılı Bölge Ortaokulu). 4. Nilsu Şahin (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu).

Genç Erkekler A kategorisinde takım sıralamasında Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi birinci Spor Lisesi ikinci Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. Ferdi sıralamada ise Spor Lisesi’nden Mustafa Güler birinci olurken diğer üç madalyayı Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı. Ömer Karakurt ikinci Zafer Tülek üçüncü Emir Osman Aydoğmuş ise dördüncü oldu.

Genç erkekler B kategorisinde ise sadece altı sporcu yarıştı. Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Aykut Köstek birinci Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Emirhan Deniz ikinci Spor Lisesi’nden ÖmerAsaf Taşkoyan üçüncü Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ramazan Tuna dördüncü oldu.

26 sporcunun yarıştığı yıldız erkeklerde takım sıralamasında Merket Yatılı bölge ortaokulu birinci Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ikinci Oğuzlar Ortaokulu üçüncü Kocatepe Ortaokulu ise dördüncü oldu. Ferdi sıralamada ise dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

1. Mert Ali Erdal (Mimar Sinan Ortaokulu), 2. Ömer Akın Fındık (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Poyraz Yetkin (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 4. Nedim Talha Cüce (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu).

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takım sıralamasında dereceye giren okullara ise kupaları verildi.