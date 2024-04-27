Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar grup birinciliği dün Çorum’da başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda başlayan grup birinciliğinin teknik toplantısı dün Spor Salonu VİP odasında yapıldı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Ayşe Şenyuva başkanlığında yapılan toplantıda mücadele edecek illerin idareci ve öğretmenleri katıldılar. Şenyuva mücadele edecek tüm okullara başarılar diledi.

Grup birinciliğinde 11 il kız 12 il erkek takımı mücadele ediyor. Çorum 23 Nisan Ortaokulu erkek ve Alaca Ortaokulu bayan takımının mücadele ettiği bölge birinciliğinde yarın yapılacak sıralama maçları sonunda ilk üç sırayı alan okullar Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacaklar.