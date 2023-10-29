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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde bir günlük tatil kararı aldıklarını duyurdu.

OKUL ÖNCESİ, İLK, ORTA VE LİSELERDE TATİL KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Eğitime bir gün ara verildiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.”