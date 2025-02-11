Çorum Çölyak Derneği, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yıldırım İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine Çölyak hastalığı, Çorum Çölyak Derneği ve glutensiz diyet hakkında bilgiler verdik. Okullarda ve pansiyonlarda yer alan çölyaklı çocuklarımızın sorunları ve çözüm yolları hakkında konuştuk. Özellikle okul kantinlerinde glütensiz ürünlerin yer almasını istedik. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimiz için çölyak farkındalık çalışmaları yapmaya karar verdik. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne yönelik programlar yapılması yönünde fikir birliğine vardık. Bize büyük ilgi gösterip çok samimi davranan kıymetli müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetlerine destek olacaklarını belirterek, çölyaklı öğrencilerin sağlığı için yapılabilecek çalışmaları yürüteceklerini söyledi.