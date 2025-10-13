Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Çorum 'daki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, AFAD ekipleri, öğrencileri doğal afetlere hazırlık ile afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Ardından senaryo gereği ilk sirenin çalmasıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte okul binasından tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, afetlere karşı bilinçli olmanın hayat kurtarabildiğini söyledi.

Afet bilincinin erken yaşlardan itibaren edinilmesi gerektiğini belirten Çağlar, "Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, tüm okullarımızda bu tür uygulamaları yaygınlaştıracağız. Afetlere hazır bir toplum ancak eğitimle mümkündür." dedi.

13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, AFAD ekipleri, öğrencileri doğal afetlere hazırlık ile afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Ardından senaryo gereği ilk sirenin çalmasıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte okul binasından tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, afetlere karşı bilinçli olmanın hayat kurtarabildiğini söyledi.

Afet bilincinin erken yaşlardan itibaren edinilmesi gerektiğini belirten Çağlar, "Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, tüm okullarımızda bu tür uygulamaları yaygınlaştıracağız. Afetlere hazır bir toplum ancak eğitimle mümkündür." dedi.