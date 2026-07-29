Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, İstanbul Valiliği tarafından okullarda öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulmasına ilişkin uygulamayla ilgili açıklama yaparak bu kararı desteklediklerini söyledi.

Söz konusu uygulamanın temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten İsmail Şanal, benzer düzenlemelerin Çorum'daki okullarda da hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün, okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması yönündeki uygulamasını son derece isabetli ve takdire şayan buluyoruz. Söz konusu uygulama, öğrencilerimizin temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerine önemli katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle Çorum'daki mülki ve eğitim idarecilerimize; ilimizdeki okullarda, mevcut imkânlar dâhilinde öğrencilerimizin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek mescitlerin oluşturulmasını, yeni yapılacak eğitim kurumlarının projelerinde ise yeterli kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini bekliyoruz.

Gençlerimizin akademik başarılarının yanında manevi gelişimlerinin de desteklenmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim, sadece bilgi aktarmaktan ibaret değildir; aynı zamanda değer eğitiminin de en önemli taşıyıcısıdır.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi olarak, İstanbul'da hayata geçirilen bu örnek uygulamanın Çorum'da da en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."