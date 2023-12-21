AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, teknik alt yapı projeleri kapsamında şehir merkezindeki okulların bahçelerinin altına otopark yapacaklarını söyledi.

Bu proje ile hem merkezdeki otopark sorununa katkı sağlamak hem de okulların bahçelerini modern ve çocukların ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilir hale geleceğini ifade eden Hüseyin Çalışkan, “Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz ile yapacağımız görüşmelerde, projemiz kabul görür ve anlaşma sağlanırsa, özellikle şehir merkezinde yer alan okullarımızın bahçelerinin altına, bir ya da bir kaç katlı otoparklar yapacağız. Otoparkların üst kısımları da, Belediyemiz tarafından hazırlanacak peyzaj, teknik ve sportif projeler çerçevesinde okullarımıza hediyemiz olarak yapılacaktır.

Böylece projemiz; hem merkezde ki otopark sorununa büyük katkı sağlayacak, hem de okullarımızın bahçeleri modern ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilir hale gelecektir. Başkanlık nasip olursa ve anlaşma sağlanırsa, ilk otoparka fikir sahibi abimin ismini vereceğim” dedi.