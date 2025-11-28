Okullararası Gençler Yüzme İl Birinciliği’nde madalyalar sahiplerini buldu. Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan il birinciliğinin ilk gününde 100 metre serbest, 200 metre sırtüstü, 400 metre karışık ve 4 x 100 metre serbest yarışları yapıldı.

9 okuldan 75 öğrencinin mücadele ettiği yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle: 100 metre serbest kızlar: 1.Azra Yarımca (Atatürk Anadolu Lisesi), 2.Zehra Ada Kılıç (TED Koleji), 3.Öykü Ada Erol (TED Koleji).100 metre erkekler: 1.Egemen Battal Hoşbak (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2. Koray Üstünay (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.M.Alperen Demirkan (Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi).200 metre sırtüstü kızlar : 1.Rümeysa Hatun Özel (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 2.Aye Ece Elverici (TED Koleji), 3.Duru Şahin (Eti Anadolu Lisesi).200 metre sırtüstü erkekler: 1.Mahir Emre Özyılmaz (Özel Pınar Anadolu Lisesi), 2.Batuhan Sevencan (Çorum Spor Lisesi), 3.Yağız Alp Mercan (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi).400 metre karışık kızlar: 1.Irmak Ceyhan (Bahçelievler Anadolu Lisesi).400 metre karışık erkekler: 1.Mustafa Yıldız (Mehmetçik Anadolu Lisesi).4x100 metre kızlar: 1.TED Koleji, 2.Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 3.Bahçelievler Anadolu Lisesi. Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu tarafından verildi.