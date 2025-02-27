Çorum’un öncü eğitim kurumlarından olan ve eğitime getirdiği farklılıklarla adından sıkça söz ettiren Ölçü Kurs Merkezi, “Eğitimde Sanal Gerçeklik” isimli bir etkinlik düzenledi.

Daha önce masa başı eğitim ve öğrenci koçluğu gibi ilklere imza atan Ölçü Kurs Merkezi, “Eğitimde Sanal Gerçeklik” uygulamasını da eğitim sistemine dâhil etti.

AHL Park AVM’de yapılan “Eğitimde Sanal Gerçeklik” tanıtım galasına ilgi yüksek oldu.

Tanıtım galasının açılışında konuşan Ölçü Kurs Merkezi kurucusu Yusuf Çakkal, eğitimle teknolojinin birleşmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, teknoloji ve eğitimi birleştirmeyen kurumların çağın gerisinde kalacaklarını vurguladı ve eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının önemine dikkat çekti.

Yusuf Çakkal, henüz Türkiye’de bile kullanılmayan bu sistemi Çorumlu vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sözlerini tamamladı.

22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tanıtım programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

VR gözlükler ile sanal bir laboratuvar ortamında deney yapmak ve bu heyecanı yaşamak isteyen büyük küçük herkes tanıtım standı önünde kuyruklar oluşturdu. Yaşadıkları deneyimden büyük keyif alan vatandaşlar Ölçü Kurs Merkezi kurucusu Yusuf Çakkal ve tanıtım yapan öğretmenleri tebrik ederek Çorum’a böyle bir yeniliği getirdikleri için teşekkür etti.