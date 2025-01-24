Ahlatcı Çorum FK pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stad’ının oyun alanının büyük olması nedeni ile bu sahaya özel savunma ve taktik çalışması yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlıkları devam eden Geraldo ve Thomas dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra önce dar alanda ardından tam sahada taktik çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taktik çalışma sırasında analizini yaptıkları rakiplerinin oyun sistemi ve oynayacakları sahanın durumuna göre futbolculara bilgiler verdi.

Rakibe boş alan bırakmamak ve rakibin boş bıraktığı alanlara topu en kısa sürede ulaştırmak adına yapmaları gerekenleri sahada uygulamalı olarak gösteren Özbalta futbolcuların çabuk oynamalarını istedi.

Oldukça tempolu ve istekli geçen taktik çalışma sırasında kırmızı siyahlı takım futbolcularının neşeli olmaları dikkat çekti.

Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın sabah İstanbul’a uçacak.