Gazetemiz köşe yazarlarından Av. Ömer Kılıç’ın oğlu, Çağlayan Adliyesi hakimlerinden Melih Kılıç, Fizyoterapist Beyza Deniz ile hayatını birleştirdi.
Ömer-Saniye Kılıç çiftinin oğlu Melih Kılıç, Engin-Ayşe Deniz çiftinin kızı Beyza Deniz ile dünya evine girdi.
Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Tokat Milli Eğitim müdürü Hüseyin Kır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, eski Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, eski Çorum Milli Eğitim Müdürlerinden Aytekin Girgin, Kılıç ve Deniz aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Hakimiyet, Melih-Beyza çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: Murat Çetin