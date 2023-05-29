Çorum Marangozlar Odası, geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği beyin kaması sonucu tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden önceki dönem Oda Başkanı Ömer Latif Akdağ için Mevlid-i Şerif okuttu.

Hıdırlık Cami’nde Cuma namazında okunan Mevlid-i Şerif’e AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik yöneticileri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, Marangozlar Odası Başkan, yönetici ve oda üyeleri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Burada bir konuşma yapan Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, merhum Ömer Latif Akdağ’a esnaf odalarına verdiği başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, kendisini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Akdağ’a Allah’tan rahmet dileyen Yücel Şahin, ailesine, sevenlerine ve dostlarına sabır ve başsağlığı dileyerek, Mevlid-i Şerif’e katılanlara ayrıca teşekkür etti.

KERESTECİ ESNAFI UNUTULMADI

Mevlit yemeğinin ardından ise AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet Keresteciler Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar dilediler. (Haber Servisi)