Arca Çorum FK’da Sarıyer maçının ikinci yarısında oynanan futbol yenilen goller ile asılan yüzler maçın bitiş düdüğü ile birlikte yerini sevince ve mutluluğa bıraktı.

Çorum FK- Sarıyer maçını protokol tribününde çok sayıda isim izledi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Baran Korkmazoğlu, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Çorum FK Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ile birlikte maçın ikinci yarısındaki kötü futbol ve yenilen beraberlik golünün ardından yüzler asıldı. Son dakikaları böyle izleyen yöneticiler son dakikada gelen penaltı ve gelen galibiyet golü ile büyük sevinç yaşadılar.

Onursal Başkan Muhsin Dere maç sonu yaptığı paylaşımda ise ‘ARCA Çorum FK'mız, evimizde, güçlü rakibi Sarıyer karşısında altın değerinde bir 3 puan alarak hepimizi mutlu etti. İlk yarısında oyun hakimiyetinin tamamiyle bizde olduğu bu maç, ligdeki rakiplerimizin kalitesinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Basit bir kademe hatasından golü yedikten sonra mücadeleyi bırakmamak 3 puanı getirdi. Geçen hafta, bu sezon her maç final maçı niteliğinde demiştim. Bu özveriyi devam ettirdiğimiz müddet hedefimize ulaşacağız. Birlikte başaracağız, ARCA ÇorumFK şampiyon olacak İnşallah. Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve müthiş taraftarımızı tebrik ediyorum. Şimdi haftaya Ankara'da oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanma zamanı. Biz bu sene Şampiyon olacağız.’ dedi.