Arca Çorum FK cuma akşamı altıncı hafta maçında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla yaptığı toplantıda İstanbulspor maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman kısa ve uzun mesafeli pas çalışması ile devam etti. Ardından beşi iki dar alanda oyun oynatan teknik heyet İstanbulspor maçının oyun taktiğini çalıştırdı. Bu çalışmada Teknik Direktör Tahsin Tam bu çalışmada İstanbulspor maçında uygulayacakları taktiği sahada uygulamalı olarak gösterdi. Tam futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Çalışmanın son bölümünde ise taktiksel oyun oynayan kırmızı siyahlı takım çalışmayı duran top çalışması ile tamamladı.

Arca Çorum FK bugün yapacağı taktiksel çalışma ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.