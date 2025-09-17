Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sanayi Sitesi'nin kullanım ömrünün yıllar önce doldurduğunu belirten Başkan Aşgın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çorumlular olarak Çorum'a yakışanı yapmak hepimizin boynunun borcu" dedik ve güzel şehrimize yakışmayan virane görüntüsüyle şehrin tam ortasında kalan, kullanım ömrünü yıllar önce doldurmuş "Aşağı Sanayi"nin boşaltılması konusunda esnafımızın mağdur olmaması için elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk, sözümüzü bir kez daha tuttuk, tüm imkanları seferber ettik.

Modern yapısı; geniş, alternatifli, yeni yol ve imkanlarıyla Çorum Sanayi Sitesi ve etrafındaki kooperatifler, yeni ve güzel Çorum'un tüm sanayi yükünü karşılayacak, bütün ihtiyaçlara cevap verecek ve şehir içi ile dışından gelen herkesin gıpta ile bakacağı şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Şimdi sıra Çorum'a sevdasından şüphe etmediğimiz esnafımızda. Bu güzel şehrin yıllardır kanayan bu yarasını beraber saracak, bu güzelliğe birlikte sahip çıkacağız

Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Sanayi Sitesi'nde söz verdiğimiz altyapı işini bitirdik; kooperatif yönetiminin istediği ek süre için sözü aldık, bekliyoruz."