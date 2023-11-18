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Sanayi kenti Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapılacak alan kalmadı.

10 DÖNÜMLÜK YER KALDI

Edinilen bilgilere göre, 1977 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 dönüm yer kaldı. Toplam 238 sanayi parselinin bulunduğu OSB'de makine, ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik ürünler, medikal ürünler, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrike yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi, tekstil, mobilya ve metal sanayi gibi tesisler yer alıyor.

YATIRIMCILAR BAŞKA İLLERE YÖNELİYOR

Toplam 8 bine yakın kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi kurulamazsa yatırımcılar Tokat, Amasya gibi illere yönelecek.

Çorum'da hem sanayiciler, hem de işadamları ikinci bir Organize Sanayi'nin Çorum'a şart olduğunu belirterek, yetkilileri bu konuda çözüm bulmaya davet etti.

ANKARA YOLUNA İKİNCİ OSB İDDİASI

Yine iddialara göre hem siyasilerin hem de idari yöneticilerin Çorum'a ikinci Organize Sanayi için girişimleri olduğu ve Ankara yolunda yeni bir OSB için çalışmalara başladı.

Kurulacak ikinci OSB ile yeni istihdam kapılarının da açılması ve göçün de önüne geçilmesi hedefleniyor.

METREKARE FİYATI 200 LİRADAN 2 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Bu arada OSB'de yönetim kurulunun aldığı karar ile arsa metrekare fiyatı 200 TL'den 2 bin liraya yükseltildi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "

Bölgemizden yapılacak yatırım yeri tahsisleri ile ilgili olarak Müteşebbis Heyetimizin 29.09.2023 tarih ve 177/1sayılı kararıyla 4562 Sayılı OSB Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümlerine istinaden 01.10.2023 tarihinden itibaren uygulanacak arsa tahsis birim fiyat ve şartları belirlenmiş olup, Buna göre; 4562 Sayılı OSB Kanunun Ek 3’üncümaddesinde, parsel büyüklüğüne göre belirtilen istihdam şartının taahhüt edilmesi halinde 1 M2 Arsa Bedeli 2.000,00 TL dir. ( % 60 Teşvikli)" ifadelerine yer verildi.