AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti Gençlik Kolları ile ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AK Parti Gençlik Kolları’na yönelik ifadelerini dikkatle ve ibretle takip ettiklerini belirten Onur Civan, “Sayın Özgür Özel, partisini yönetmekte zorlanırken, gençlik üzerine söz söylemeye kalkması trajikomik bir tablodur. Kendi partisinde gençlerin fikrine, emeğine ve heyecanına yer açamayan bir genel başkanın; milletin öz evlatlarından oluşan AK Gençlik’e dil uzatması, siyaseten acziyetin açık ilanıdır” dedi.

AK Parti Gençlik Kollarının, lafla değil, işle var olan, sadece bugünü değil yarını da omuzlarında taşıyan kararlı bir gençlik hareketi olduğunun altını çizen Civan, “Bizim gençliğimiz sosyal medyada etiket kampanyası yapan değil, sokakta, okulda, kurumda, sahada emek veren bir gençliktir. Biz, milletin derdiyle dertlenen, davasına sımsıkı bağlı bir nesiliz. Sayın Özel bilsin ki; gençliği sadece seçim zamanı hatırlayan, miting meydanlarında süs olarak kullanan zihniyetin, AK Parti gençliği hakkında söz söylemeye hakkı yoktur. AK Gençlik; milletin bağrından çıkmış, bu toprakların ruhunu taşıyan, devletine sadık, liderine vefalı bir harekettir. Kimse bu gençliği hafife alamaz. Kimse AK Parti’nin gençlik kadrolarına parmak sallayamaz.

Biz, parmak sallayanlara sandıkta cevap vermeyi çok iyi biliriz. Özgür Özel konuşur, AK Gençlik icraat yapar. Onlar çamur atar, biz taş üstüne taş koyarız. Onlar gençliği itibarsızlaştırmaya çalışır, biz gençliği Türkiye Yüzyılı’nın omurgası yaparız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, son nefesimize kadar bu dava için yürümeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin, AK Gençlik yıkılmaz, eğilmez, susmaz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)