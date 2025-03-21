21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, Çorum Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette doğayı korumanın önemi vurgulanırken, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında da bilgi verildi.

Ziyaret sırasında Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, bu yıl Orman Haftası kapsamında planlanan “Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı” adlı fidan dikim etkinliğiyle ilgili detayları Vali Çalgan ile paylaştı. Etkinliğin, çevre bilincini artırmak ve toplumun doğayla olan bağını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Vali Çalgan’dan yeşil vatana sahip çıkma çağrısı

Ormanların sadece doğal güzellik değil, aynı zamanda yaşamın kaynağı olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, “Temiz hava, su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik için ormanlar vazgeçilmezdir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, yeşil vatanımıza sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.