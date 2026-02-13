Samsun merkezli elektrik dağıtım şirketi 2026–2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta toplam 62 milyar TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek.

"Geleceğin enerji altyapısını inşa etme" vizyonuyla hareket eden şirket, dijitalleşme ve proaktif müdahale sistemleriyle kesintisiz enerji arzında çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Orta Karadeniz'in enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen 2026–2030 yatırım ve bakım programını açıkladı.

62 milyar TL'yi aşan bu bütçe; şebeke yenileme, kapasite artış, genişleme yatırımlarından yeni dağıtım trafo merkezlerine, yeraltı kablo projelerinden ileri teknoloji dijital izleme sistemlerine kadar geniş bir operasyonel yelpazeyi kapsıyor.



Bakım programı ile kesintilere karşı proaktif yaklaşım

Yatırım programına ek olarak bakım programı çerçevesinde; arıza önleyici periyodik bakım faaliyetleri, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları, izolasyon iyileştirmeleri, şebeke temizlik ve hat altı budama faaliyetleri ile iklim kaynaklı riskleri azaltmaya yönelik güçlendirme uygulamaları yürütülecek. Bu çalışmalar, hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de enerji arz güvenliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak çalışmaları kapsıyor.



2 buçuk milyonu aşkın aboneye operasyon

YEDAŞ'tan alınan bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketi hizmet verdiği bölgede yıllık toplam elektrik tüketimi yaklaşık 6 TWh seviyesinde gerçekleşiyor. Tüketimin yüzde 45'i mesken, yüzde 32'i ticarethane, yüzde 15'i sanayi, yüzde 6'sı aydınlatma ve yüzde 2'si tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Toplam iki buçuk milyonu aşkın aboneye hizmet sunan şirket; 88 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 22 bini aşkın trafo ve 600 bini aşkın aydınlatma armatürü ile bölgenin enerji altyapısını yönetiyor. 2 bin 500'ü aşkın personeliyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan şirket, Orta Karadeniz'in engebeli coğrafyası ve zorlu iklim şartlarına rağmen enerji arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürmeyi hedefliyor.