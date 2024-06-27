27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında üçüncü hafta maçları sonunda kırmızı grupta Saylan Çelik, siyah grupta Eker İnşaat Beyaz grupta ise Bolat Harita Mühendislik takımları liderlik koltuğunda oturuyorlar.

Kırmızı Grupta üçüncü hafta maçlarında kritik karşılaşmada Saylan Çelik, Kurt Elektirik karşısında 4-0 galip gelerek üçüncü maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Haftnın diğer maçında Düvencispor, İlk Adım Gıda karşısında 4-2 galip gelerek ilk üç puanın aldı. Şirinler Group Alaca ise FKK Doğa Gıda karşısında 5-2’lik farklı galibiyet ile ayrılarak ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Grupta dördüncü hafta maçları 28 Haziran cuma günü Mimar Sinan sahasında oynanacak. Kurt Elektirik takımı FKK Doğa Gıda ile ikinci tur için kritik maçta karşılaşacak. Lider Saylar Çelik, grupta puansız İlk Adım Gıda karşısında kazanarak ikinci tur vizesini almak istiyor. Günün son maçında ise Düvencispor, Şirinler Group Alacaspor önünde kazanarak ilk iki için umutlanmak istiyor.

Siyah Grupta dördüncü hafta maçlarında Beyaz Saray Düğün Salonları ile Es Bilişim takımları 0-0 berabere kaldı. Bu sonuzla Es Bilişim dört puanla ikinci sırada yer alırken Beyaz Saray takımı ikinci maçından da bir puanla ayrılarak umutlarını devam ettirdi. Eker İnşaat ise Kalehisar Kardeşler İveco önünde 5-0 kazanarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve 7 puanla liderliğini sürdürdü.

Bu grupta dördüncü hafta maçları 29 Haziran cumartesi günü oynanacak. Lider Eker İnşaat takımı gruptaki son maçında henüz puanı olmayan CNR Elektirik ile karşılaşacak. Günün kritik maçında ise 3 puanla Kalehisar Kardeşler ile 2 puanla Beyaz Saray takımları arasında oynanacak.

Beyaz Grupta hesaplar karıştı. Haftaya lider giren Bolat Harita Mühendislik takımı ile Şah Yapı arasındaki zorlu maçı 2-1 kazanan Şah Yapı takımı yarıyı ortak oldu. Bolat Harita Mühendislik liderliğini sürdürdü ancak ikinci tur avantajını kaybetti. Grubun diğer maçında ise Gözde Yapı ile Paşa İnşaat takımları arasındaki maç 2-2 beraberlik ile sona erdi. İki takımda turnuvada ilk puanlarını aldılar.

Grupta dördüncü hafta maçları 30 Haziran pazar günü oynanacak. Şah Yapı Gözde Yapı önünde kazanarak iddiasını artırmak istiyor. Günün ikinci maçında ise ilk iki sırada bulunan Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Bolat Harita Mühendislik takımları ikinci tur için kritik maçta mücadele edecekler.