Ortaköy Belediyesi ile Arnavutköy Belediyesi Kardeş Belediye oldu.

Ortaköy Belediye Başkan Taner İsbir, Arnavutköy Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısında Kardeş Belediye kararının oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti.

Bu kardeşliğin iki belediye arasında kültürel sosyal ve ekonomik alanda ortak projeler geliştirilmesi için fırsatlar sunacağını ifade eden Başkan İsbir, bu hususta yardım ve desteklerinden dolayı Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’na ve Arnavutköy Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)