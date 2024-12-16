Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan’ı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Ortaköy’ün içme suyu şebeke hattı değişimi projesinin hızlandırılmasını talep etti.

Başkan İsbir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan ile yaptığı görüşmede, İlçenin içme suyu şebeke hattının daha sağlıklı ve günümüz teknolojisinde olması için Bakanlıkla görüşmelerinin devam ettiği belirterek, projenin öneminden bahsedip hızlanması için destek istedi.

Başkan İsbir, Proje İnşaat Daire Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)