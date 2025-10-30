Kargı'da ortaokul öğrencisi Şerif Eymen Gök, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Yaz ayından itibaren beyninde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Şerif Eymen Gök'ün vefatı öğretmenleri, arkadaşları ve ailesini yasa boğdu.
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Şerif Eymen Gök'ün vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Mesajda, "İlçemiz Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Şerif Eymen Gök vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Gök’ün cenazesi, 31 Ekim 2025 Cuma günü Maksutlu Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.