Hele bak, bugün de oldu sabah / Güneş ha doğdu ha doğacak / Bırak artık ümitsiz olmayı / Yarın bugünden güzel olacak
İz bırakmalı insan giderken arkasında / Öyle hemencik unutulmamalı / Asırdan asra izler ulanmalı / Tam ihtiyaç hâlinde / Bir Fatiha bulmalı / Cennet onun olmalı
Akşam olup hüzün düşünce üstüne /
Al kalemi, defteri; düş şiirlerin peşine
Her kimse bel bağlayıp alsa bilet, olsa ihya
Sonunda bir musibet mutlak olur ona müptela
Az konuşursun, "sessiz" der / Çok konuşursun, "lüzumsuz" der
Ah gençlik ah, sen uçup gidince elden /
Ölsen bile hemen diyorlar: "İhtiyarmış zaten." / Demek kemale erince düşüyordun gözden / Hâlbuki önemli bir olgu var: vefa denen / Ey gençliğim ey, bunu gördükten sonra / Ben sana nasıl güvenem? / Geleceği çok düşünmeden günümü gün edem
Ah!
Ne kadar tehlikeli suizan / Belki de eser yok adamda ondan
Ülkede topyekûn güvenlik için /
Keşke herkes herkesi iyice uyarsa /
Ondan sonra isteyen uykuda kalsa /
Bedel ödeyince suçu da kendinde bulsa
Ansızın değişmişse bir insanın makul çevresi / Hemen akla gelen odur ki: Bu neyin nesi? / Mutlaka vardır işin içinde bir sihirli iş / Aslına dönünce çekilir çevredeki fiş / Vefa olmaz, eş dost hemencik kaybolur / "Ne oldum delisi" olan da eskisinden kötü olur
Yaşın geçti yolun yarısını, namazda niyazda gözün yok / Diyorsan ki "Sual olmaz bundan", söyleyecek sözüm yok / Bâkî âlemde namaz tek başına kurtarıcı değildir elbet / Lakin İslam binasının kolonlarından biri demek
/ O hâlde ne olur geciktirme, tembellik ederek / Namaza gel, namaza gel "Allahuekber" diyerek
İş yoğunluğun ne kadar çok olursa olsun /
Mahzun gönüllere dokunacak vaktin olsun / Biter de makam ile meşguliyetler bir gün / Vefasızlar çarşısında vefayı yine onda görün
Yakını atlayıp uzanma uzağa / Yarın uzak, uzaklarda kalır da / Sadece yakının destek olur sana / Ah! Bunu anlayamaz çoğu kimse /
Keşke imkân varken idrak edilse
Herkeste var az çok emeği / Lakin çok görürler bir "alo" demeyi / Evimizde nasip etsin Rabbim / Son lokmayı afiyetle yemeyi
Yakınını atlayıp bakma uzağa / Yarın bindiğinde son kızağa / Uzaktakiler vefasız çıkar da / Yine yakının omuz verir sana
Sahi, son demde bu sevgi neyin nesi? / İyilikten mi kötülükten mi bilemedim / Hâlbuki izledim de bir ömür uzaktan /
Gerçekten bir samimiyet göremedim
Son bir defa, hüzün dolu bir cümle /
Çoğu zaman kullanır insan bile bile /
"Allah'tan umut kesilmez" der amma /
Yine de sahip olamaz, gözden resen inene
Gidecek durmaz, gider bulur yerini /
Lakin kalan doldurabilir mi kalkanın yerini?
"Kader" deme sakın her şeye /
Kaderi kendine yazdıran sensin /
Allah akıl fikir vermiş kuluna /
Kullanamadıysa, Hak Teâla neylesin?
Ya topluma girme ya da eli cebine girmeyenlerden olma / Bir köşeye sıkışırım da beni kimsecikler görmez sanma
Yaşım erdi kemale / Ama gönlüm hep deli divane / İkisini getirmek için eski hâle /
Ne yapmak gerek?
Deme be oğul, inan daha borcu bile bitmedi evin / O kadar para saydım, ne bileyim hilesini sahtekârın / Umarım hak, hukuk, adalet gerçek manada yerini bulur / Hadi buldu diyelim, bizim onca mağduriyetimiz ne olur?