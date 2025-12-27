Hele bak, bugün de oldu sabah / Güneş ha doğdu ha doğacak / Bırak artık ümitsiz olmayı / Yarın bugünden güzel olacak

İz bırakmalı insan giderken arkasında / Öyle hemencik unutulmamalı / Asırdan asra izler ulanmalı / Tam ihtiyaç hâlinde / Bir Fatiha bulmalı / Cennet onun olmalı

Akşam olup hüzün düşünce üstüne /

Al kalemi, defteri; düş şiirlerin peşine

Her kimse bel bağlayıp alsa bilet, olsa ihya

Sonunda bir musibet mutlak olur ona müptela

Az konuşursun, "sessiz" der / Çok konuşursun, "lüzumsuz" der

Ah gençlik ah, sen uçup gidince elden /

Ölsen bile hemen diyorlar: "İhtiyarmış zaten." / Demek kemale erince düşüyordun gözden / Hâlbuki önemli bir olgu var: vefa denen / Ey gençliğim ey, bunu gördükten sonra / Ben sana nasıl güvenem? / Geleceği çok düşünmeden günümü gün edem

Ah!

Ne kadar tehlikeli suizan / Belki de eser yok adamda ondan

Ülkede topyekûn güvenlik için /

Keşke herkes herkesi iyice uyarsa /

Ondan sonra isteyen uykuda kalsa /

Bedel ödeyince suçu da kendinde bulsa

Ansızın değişmişse bir insanın makul çevresi / Hemen akla gelen odur ki: Bu neyin nesi? / Mutlaka vardır işin içinde bir sihirli iş / Aslına dönünce çekilir çevredeki fiş / Vefa olmaz, eş dost hemencik kaybolur / "Ne oldum delisi" olan da eskisinden kötü olur

Yaşın geçti yolun yarısını, namazda niyazda gözün yok / Diyorsan ki "Sual olmaz bundan", söyleyecek sözüm yok / Bâkî âlemde namaz tek başına kurtarıcı değildir elbet / Lakin İslam binasının kolonlarından biri demek

/ O hâlde ne olur geciktirme, tembellik ederek / Namaza gel, namaza gel "Allahuekber" diyerek

İş yoğunluğun ne kadar çok olursa olsun /

Mahzun gönüllere dokunacak vaktin olsun / Biter de makam ile meşguliyetler bir gün / Vefasızlar çarşısında vefayı yine onda görün

Yakını atlayıp uzanma uzağa / Yarın uzak, uzaklarda kalır da / Sadece yakının destek olur sana / Ah! Bunu anlayamaz çoğu kimse /

Keşke imkân varken idrak edilse

Herkeste var az çok emeği / Lakin çok görürler bir "alo" demeyi / Evimizde nasip etsin Rabbim / Son lokmayı afiyetle yemeyi

Yakınını atlayıp bakma uzağa / Yarın bindiğinde son kızağa / Uzaktakiler vefasız çıkar da / Yine yakının omuz verir sana

Sahi, son demde bu sevgi neyin nesi? / İyilikten mi kötülükten mi bilemedim / Hâlbuki izledim de bir ömür uzaktan /

Gerçekten bir samimiyet göremedim

Son bir defa, hüzün dolu bir cümle /

Çoğu zaman kullanır insan bile bile /

"Allah'tan umut kesilmez" der amma /

Yine de sahip olamaz, gözden resen inene

Gidecek durmaz, gider bulur yerini /

Lakin kalan doldurabilir mi kalkanın yerini?

"Kader" deme sakın her şeye /

Kaderi kendine yazdıran sensin /

Allah akıl fikir vermiş kuluna /

Kullanamadıysa, Hak Teâla neylesin?

Ya topluma girme ya da eli cebine girmeyenlerden olma / Bir köşeye sıkışırım da beni kimsecikler görmez sanma

Yaşım erdi kemale / Ama gönlüm hep deli divane / İkisini getirmek için eski hâle /

Ne yapmak gerek?

Deme be oğul, inan daha borcu bile bitmedi evin / O kadar para saydım, ne bileyim hilesini sahtekârın / Umarım hak, hukuk, adalet gerçek manada yerini bulur / Hadi buldu diyelim, bizim onca mağduriyetimiz ne olur?