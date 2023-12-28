Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın ve OSB yönetimi katıldı.

Toplantıda, projesi ve inşaatı devam eden firmaların durumları, yatırımcıların talepleri ve OSB 2024 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantı sonrasında, OSB altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tedarik edilen araçlar hizmete alındı.