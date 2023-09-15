Tahmini Okuma Süresi: dakika

HURŞİT BOZKURT

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Eylül Ayı 2. Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile OSB altyapı çalışmaları görüşülerek, genişleme alanları değerlendirildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Organize Sanayi Müdürü Özgür Özden Yalçın ve OSB yönetimi katıldı.