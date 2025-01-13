Kadınlar Voleybol 2. ligindeki tem temsilcimiz Osmancık Belediyespor bu sezonun son deplasman maçında grupta final grubu mücadelesi veren Samsunspor Voleybol’a 3-0 mağlup oldu.

Gelecek hafta sonu oynanması gerekirken haftayı bay geçen iki takım dün Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda karşılaştılar.

1. lig hedefi ile kadro oluşturan güçlü rakibine 25-17, 25-23 ve 25-10’luk setlerle 3-0 yenilen Osmancık Belediyespor sezonu 26 Ocak’ta evinde oynayacağı grup lideri Smart Holding Çayelispor maçı ile tamamlayacak.

Osmancık Belediyespor Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz iki takımında iyi mücadele ettiğini belirterek Samsunspor Voleybol takımını galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Gökgöz maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Bu sezon belki geçtiğimiz sezonlara oranla mağlubiyet sayımız fazla ama tamamen Yıldız genç takımımızdaki kızlarımız ile sahaya çıkıyoruz. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde sporcularımız tecrübe kazandıkça gelişecek ve bu altın jenerasyonun neler yapacağını hep beraber izleyeceğiz. Her maç mağlubiyete üzülüyoruz ama takımın geleceği adına çok mutlu ve umutluyuz. Artık Ligde son 1 maçımız kaldı o maçıd a oynayıp sonrasında tamamen şampiyon olan Genç ve Yıldız takımımızın grup maçlarına odaklanacağız. Her zaman dediğimiz gibi çalışmaya devam."