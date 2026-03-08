Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Çorum’un köklü firmalarından Yağmaksan’ı ziyaret etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Halkbank Genel Müdür Yardımcıları Murat Yıldırım, Altan Taşkıran, Halkbank Çorum Bölge Müdürü Mükremin Gönül ve Halkbank Çorum Şube Müdürü Selim Bal’ın da katıldığı ziyarette, Osman Arslan işletme sahipleri Mustafa Yağlı ile Fatih Yağlı’dan firma hakkında bilgi aldı.

Ziyaret anısına firma sahipleri Mustafa Yağlı ile Fatih Yağlı ve Mustafa Kerem Yağlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a hediye verdiler.