Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şubesi 1 Ağustos tarihinden itibaren kapatılarak çalışmalarına Samsun Şubesinden devam edecek.

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, şubenin kapatılması nedeniyle veda mesajı yayınladı.

BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Malumunuz olduğu üzere 1 Ağustos 2020 yılında valilik binasında yeniden hizmet vermeye başlamış olan Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürlüğü 24.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Samsun Şube Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bu nedenle 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Çorum şube faaliyetleri Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu vesile ile geçirdiğimiz zaman zarfında sizlerle çalışmaktan ve sizleri tanımaktan mutluluk duyduk. Sizlerle geçirmiş olduğumuz dönemde bilerek ya da bilmeyerek bir kusur işlemişsek affınıza sığınırız. Çorum Şube Müdürlüğü’nde bulunan tüm arkadaşlar olarak hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Bizden yana varsa haklarımız helal olsun. Bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağlıcakla kalın…”

BİK Çorum Şube Müdürlüğü personelinin bir kısmı Trabzon BİK’te bir kısmı ise Samsun BİK’te görev yapmaya devam edecek. (Haber Merkezi)