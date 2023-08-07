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Çorum FK’da bir dönem teknik adam olarak görev yapan Osman Bozkurt yeni sezon için Tepecikspor ile anlaştı.

1971 Gaziantep doğumlu Osman Bozkurt Kırıkhanspor, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor. Hatayspor’da antrenör olarak görev yaptıktan sonra 2017-18 sezonunda o zamanki ismi Çorum Belediyespor’da antrenör olarak görev yaptı.

Ardından Darıca Gençlerbirliği, Kahramanmaraşspor, ve son olarakta Adıyamanspor’da görev yapan Osman Bozkurt yeni sezonda Tepecikspor’da teknik direktör olarak görev yapacak.