Çorum FK’da bir dönem teknik adam olarak görev yapan Osman Bozkurt yeni sezon için Tepecikspor ile anlaştı.

Çorum FK'dan 2 imza birden Çorum FK'dan 2 imza birden

1971 Gaziantep doğumlu Osman Bozkurt Kırıkhanspor, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor. Hatayspor’da antrenör olarak görev yaptıktan sonra 2017-18 sezonunda o zamanki ismi Çorum Belediyespor’da antrenör olarak görev yaptı.

Ardından Darıca Gençlerbirliği, Kahramanmaraşspor, ve son olarakta Adıyamanspor’da görev yapan Osman Bozkurt yeni sezonda Tepecikspor’da teknik direktör olarak görev yapacak.