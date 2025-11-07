Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası bugün Çorum’da başlıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Atlı Dayanıklılık (Endurance) Türkiye Şampiyonası, bu yıl Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

7-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada, 15 farklı ilden gelen toplam 80 at ve binici dayanıklılıklarını ve uyumlarını sergilemek üzere Çorum’da bir araya gelecek.

Yarışlar 100, 80, 60 ve 40 kilometrelik parkurlarda yapılacak.

Atlı dayanıklılık yarışları, atların fiziksel gücünü ve binicilerin stratejik becerilerini ortaya koyarken, milli spor dallarımız arasında yer alan Endurance branşına olan ilgiyi de artırmayı hedefliyor.

Çorum, bu yıl içerisinde üçüncü kez ulusal düzeyde bir binicilik organizasyonuna ev sahipliği yaparak Türkiye binicilik camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

İşletmeciliği Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü (ÇASK) tarafından yürütülen Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri, Türkiye’nin örnek tesisleri arasında gösteriliyor.

Şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu anlara sahne olacak.

Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 7-9 Kasım tarihleri arasında, Çorum Belediyesi Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü Binicilik Tesislerinde gerçekleştirilecek.