Osmancık Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yeni iş makinesi satın aldı.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan ekskavatör ve greyder, törenle hizmete açındı.

Osmancık Belediyesi önünde düzenlenen törende iş makinelerinin ilçeye hayırlı olması temennisiyle dua edildi.

Törende Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, iş makinelerinin anahtarlarını görevli personele teslim etti.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Gelgör, "2026 yılının hemen başında iki yeni iş makinesini belediyemizin öz kaynaklarıyla kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb'im bu araçları memleketimize hayırlı ve mübarek hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." dedi.

Programa MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.