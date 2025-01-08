Osmancık Belediyespor’da yeni Başkan Emrah Tüysüz oldu. Kulübün Olağan Genel Kurulunda önceki dönem başkan Fatih Ergün’ün Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı olması ve işlerinin yoğunluğu nedeni ile yeni yönetimde görev almadı.

Yapılan Olağan Genel Kurul’dda Emrah Tüysüz başkanlığındaki yönetim kurulunda Recep Çelik, Fatih Eren, Kadir Eskiadam, Bayram Bostancı, Sefa Odabaşı, Mustafa Duman, Sinan Kaya, Engin Kaya, Ömer Cihan Dünya, Demet Karaçırak, Büşra Önal, Gökhan Kent, Emrah Baş, Nadir Öksüz ve Zeynep Efe Ergün görev aldı.

Yeni Başkan Emrah Tüysüz, önceki dönen başkanı Fatih Ergün’e kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve plaket verdi. Fatih Ergün ise ilçenin tanıtımı için büyük önem taşılan kulübün yeni yönetim kuruluna başarılar diledi ve bundan sonrada kulübün yanında olmaya devam edeceğini söyledi.