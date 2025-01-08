Çorum Karatesi adına tarihi gün. Türkiye Şampiyonasında bir altın, bir bronz madalya kazanan Çorumlu karateciler üç sporcu ile katıldıkları Avrupa Şampiyonası seçmesinde Yağlı Kardeşler milli takımda mücadele etmeye hak kazandılar.

2-5 Ocak tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan ümitler, gençler, U 21 Türkiye Karate Şampiyonasında ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı altın madalya kazanırken ümitler 52 kiloda Yiğit Gözübüyük üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Gençler +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ise beşinci olarak milli takım seçmelerinde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Dün aynı salonda yapılan milli takım seçmelerinde ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı milli takım seçmesinde İstanbul Sultangazi’den Nuri Günzüt, Kocaeli B. Şehir7den Şahin Akça ve Tekirdağ’dan İbrahim Tuğra Dönmez’i yenerek burada da birinci olarak milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

Genç erkek +76 kiloda milli takım semesinde Sakarya Hendekspor’dan Efe Mehmet Kayacık’ı yenen Çorum Belediyespor’dan Kerem Tuğra Yağlı Avrupa Şampiyonasında milli takımda yer almaya hak kazandı.

Ümitler 50 kiloda Yiğit Gözübüyük Uşak Karate Özlemspor’dan Talha Emir Akdeniz ve Celal Turan’ın ardından şampiyonadaki gibi üçüncü oldu. Genç erkekler 68 kiloda Çorum Belediyespor’dan Kutay Tekin finalde Çanakkaleli rakibine yenilerek ikinci oldu. Gözübüyük birinci yedek oyuncu olarak listeye eklendi.

Karatede Samet Türe ve Sevgi Güler Türe öncülüğünde başlayan alt yapı çalışmaları sonunda elde edilen bu başarı Çorum’da diğer branşlara ve ülkeye örnek konumdu. Tarihinde ilk kez Karate branşında Avrupa Şampiyonasında milli takımda sporcu çıkartan Samet Türe Yağlı kardeşlerin bu başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.

Küçük yaşta başlattıkları Karate çalışmalarında Yağlı kardeşlerin yetenekleri görüp onlara sabır edip yıllardır verdikleri çalışmanın karşılığını aldıkları için son derece mutlu olduklarını belirten Samet Türe ‘Bizler onlara inandık onlarda bize güvendiler ve bu başarılar elde edildi.

Çorum ve Türk Karatesi adına bu gurur veren başarının devam etmesi için önümüzdeki bu güzel örnekler ile çok daha fazla çalışarak yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Yağlı kardeşlere Avrupa Şampiyonasında tüm milli takım ile birlikte başarılar diliyorum. Onların başarısı ile hem ülke hem Çorum Karatesi yeni yetenekler kazanacaktır bundan hiç şüphemiz yok’ dedi.