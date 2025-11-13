Kadınlar 2. Voleybol Ligi 14. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancık Belediyespor galibiyet serisini beş maça çıkardı. Deplasmanda Rize Endüstri Meslek Lisesi’ni 3-0 yenen Osmancık Sultanları üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Rize deplasmanında sakatlık ve hastalık nedeni ile alt yapı oyuncvularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile giden Osmancık belediyespor fazla zorlanmadı ve rakibini 3-0 yenerek üç puanla yoluna devam etti.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz oldukça sıkıntılı çıktıkları Rize deplasmanında galibiyet serisini sürdürürek kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gökgöz maçın ardından yaptığı değerlendirmede ‘Gerek dün üllkece bizi yasa boğan uçak kazası sonrası şehitlerimizin haberi gerekse sakat ve hasta oyuncumuzun çok olması sonucu zor şartlarda çıktığımız Rize deplasmanından rahat bir galibiyetle dönüyoruz. A takımımızın 2 önemli oyuncusunun yokluğu 3 sporcumuzunda hastalığı sonrası genç ve yıldız takım ağırlıklı çıktığımız maçta altyapımızdaki kızlarımız gereken performansı sahada göstererek önümüzdeki maçlar ve sezonlar için bize büyük ümit verdiler. Tabiki tecrübe anlamında eksikleri var ama biz onlara daha çok süre vererek tecrübe kazanmaları ve gelecek sezonlar için daha hazır hale gelmelerini sağlayacağız. Şimdi hafta sonu bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Voleybol ile pazar günü sahamızda oynayacağımız maça odaklanacağız. İç sahada oynayacağımız bu önemli maça tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz’ dedi.