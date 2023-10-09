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Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor lig öncesi ikinci hazırlık maçında Karabük Gençlikspor’u 3-1 yendi.

Oluşturduğu kadrosu ile busezon ligde üst sıralar için mücadele etmeyi hedefleyen Osmancık Belediyespor Karabük Gençlikspor önünde iyi bir oyun sonunda 3-1 kazanarak lig öncesi gelişimini sürdürdü.

Antrenör Ümit Gökgöz, ilk hazırlık maçına göre daha iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek gelişmeye devam edeceklerini söyledi. Davetlerine icabet ederek hazırlık maçı için gelen Karabük Gençlikspor takım hocası Neslihan Öztürk ve sporcularını iyi oyun ve mücadelelerinden dolayı tebrik eden Ümit Gökgöz lig öncesi son hazırlık maçında ise Düzce Voleybol takımı ile karşılaşacaklarını belirterek’Önümüzdeki hafta başlayacak lig maratonuna en hazır şekilde girebilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.