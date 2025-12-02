Kadınlar Voleybol 2. liginde 11. hafta maçları sonunda final grubuna yükselen iki takım büyük oranda belli oldu.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor, Bordo Mavi61 takımına 3-0 yenilerek bu şansını zora soktu.

Lider Samsunspor evinde Bayburt karşısında zorlanmadan galip gelirken ikinci sıradaki Bordo Mavi61 takımı ise temsilcimiz Osmancık Belediyespor karşısında 3-0 galip gelerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Temsilcimiz bu mağlubuyet ile ilk iki şansını iyice azalttı. Çorum Voleybol ise Rize Endüstri Meslek Lisesi önünde rahat kazanarak beşinci galibiyetini aldı.

Grupta ilk yarı bu hefta sonu oynanacak maçlala tamamlanacak. İki Çorum takımı Çorum Arenaspor ile Voleybol Voleybol ilk yarının son maçında karşılaşırken Osmancık Belediyespor ise Fındıklı 1974 takımını konuk edecek.