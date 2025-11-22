Kadınlar Voleybol 2. Ligi 14. gnupta 11. hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcilerimizden Çorum Voleybol evinde 52 Çamlıkspor’u konuk ederken Osmancık Belediyespor ise en yakın rakibi Beşikdüzü deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde yedi maçlık galibiyet serisi ile üçüncü sıraya kadar yükselen Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de Beşikdüzü Spor Salonunda Beşikdüzü takımı ile karşılaşacak.

21 puanla üçüncü sırada bulunan Osmancık Belediyespor 18 puanla dördüncü sırada bulunan ve en yakın rakibi konumundaki Beşikdüzü karşısında kazanarak ikinci sıradaki Bordo Mavi takımını takibi sürdürmek ve ikincilik umutlarını devam ettirmek istiyor.

Ligdeki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonunda 52 Çamlıkspor’u konuk edecek. Knuk takım dokuz maçta altı galibiyet ve üç mağlubiyet aldı 17 puanla beşinci sırada yer alırken Çorum Voleybol ise dört galibiyet ve beş mağlubiyet 12 puanla yedinci sırada bulunuyor. Maçı Ali Osman Kaya yönetecek yardımcılığını ise Eyüp Burak Cerit yapacak. Maçın gözlemcisi ise Hasan Öztürk.

Ligdeki diğer temsilcimiz Arenaspor ise rakibi Rize Endüstri Meslek Lisesi takımı maça gelmeyeceği için haftayı hükmen üç puanla kapattı.