Çorum’un Osmancık ilçesinde yetişen zeytinlerin yağ olma hikayesi başladı.

İlçe merkezi ve Aşağızeytin Köyü’nde yetiştirilen zeytinlerin yağ olma hikayesi başladı. Hasat edilen zeytinler yıkama, yapraklarından ayrıştırma, kırma gibi işlemlerini gördükten sonra suyu, posası ve yağı birbirinden ayrıştırılarak altın renkli veya koyu yeşil zeytinyağına dönüşüyor.

Bölgenin ilk ve tek zeytin ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı Osmancık’ta toplanan zeytinler hem sofralık olarak hem de yağa dönüştürülerek tüketilmeye başlandı.

Aşağızeytin Köyünde kurulan Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifine alınan zeytinyağı çıkarma makinesi hasat edilen zeytinleri yağa dönüştürüyor.

'Kooperatif kurdular, yetiştirdikleri zeytinin yağını çıkarıyorlar'

Aşağızeytin Köyü Muhtarı İsmail Çil, köy halkının ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak maksadıyla kurulan kooperatifte zeytinyağı çıkarma işlemine de başlandığını belirterek, teknolojik yağ çıkarma makinesi alındığını söyledi.

Muhtar Çil; “Köyümüzde kurduğumuz Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifine Ticaret Bakanlığından zeytinyağı çıkarma makinesi aldık. Köyümüzde zeytin yetiştiğinden dolayı bölgemiz de de bu makineden olmadığı için almaya karar verdik. Makinede köyümüzde hasat ettiğimiz zeytinlerin yağını çıkarıyoruz. Zeytin üretimi çoğaldıkça yağ çıkarma işlemimiz de devam ediyor. Bölgede zeytinyağı makinesi yok. İnşallah üretim çoğaldıkça bölgemiz de zeytin yeri olacak. ”dedi.

'Ölmez ağacı'

2011 yılında bitirilen Boyabat Barajı'nın ardından, Osmancık ile Kargı’nın köyleriyle birlikte yaklaşık 15 bin dönümlük arazi sular altında kalmıştı. Barajın yapımının ardından 17 köy kısmen 1 köy ise tamamen sular altında kalırken köylerin taşınma işlemiyle birlikte Aşağızeytin köyü de baraja yakın bir alana yeniden kuruldu.

Kurumuş gövdesine rağmen köklerinden yeni sürgünler çıkardığı için “Ölmez ağacı” olarak da bilinen zeytin Aşağızeytin Köyü’nde toprakla buluşturulmaya devam ederken, C vitamini deposu cennet Hurması da yetiştiriliyor.

'En yaşlı zeytin ağacı, bir buçuk asırdır meyve veriyor'

Aşağızeytin Köyü’nde tarihe tanıklı eden zeytin ağacının da olduğunu belirten köy muhtarı İsmail Çil, muhtemelen ilçenin en yaşlı zeytin ağacının köylerinde olduğunu belirterek; “Köyümüze 3 bin zeytin ağacı diktik ama 150-200 yaşlarında zeytin ağaçlarımız da var. Bu konuda emek veren ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu

'20 yıl sonra hasat ettiği zeytinlerin yağını ilk defa çıkardı'

Osmancık’ta 20 yıldan fazla süredir zeytin yetiştiren girişimci ise ilk defa yetiştirdiği zeytinlerin yağını köyde bulunan makinede çıkardı.

Osmancık’ta 20 yıldan fazla bir süredir zeytin yetiştiren Bilal Çevrim, sofralık olarak tükettiği zeytinlerin yağını Aşağızeytin Köyünde bulunan yağ çıkarma makinesinde ilk defa çıkardı.

İlçede 200’den fazla zeytin ağacı yetiştiren Bilal Çevrim, topladığı kilolarca zeytini Aşağızeytin köyünde bulunan Kooperatife götürdü. Zeytinler burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından yağ çıkarma makinesinde yağa dönüştürüldü.

200 kilo zeytinden 30 kilo yağ çıkarken, elde edilen yağın altın sarısı renginde olduğu görüldü.

'Osmancık zeytini raflardaki yerini aldı'

Osmancık’ta üretilen zeytinler marketlerde de satışa sunuldu. Daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak yetiştirilen zeytin Osmancık topraklarında da yetişip satışa sunuldu. 'Osmancık zeytini' adıyla küçük ve büyük boy olarak ilçedeki marketlerin raflarında yerini alan zeytinin ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştığı öğrenildi. Raflarda yerini alan küçük boy zeytinin 800 gramının 80 TL’den büyük boy zeytinin 1.5 kilosunun ise 150 TL’den satışa sunulduğu bildirildi.

'Kainattan insanlığa şifa kaynağı'

Tevrat’ta, İncil’de, Kur’an da ve mitolojide kutsal olarak anlatılan zeytin, barışın, huzurun ve düzenin simgesi olarak görülürken, aynı zamanda şifa kaynağı olarak kullanılan besin maddelerinden de biri.

'Ölmez ağacı' olarak da bilinen, tarihi en az insanlık tarihi kadar eski olan zeytin üç büyük dinde kutsal sayılmış. Tevrat’ta Nuh tufanının ardından suların çekilip çekilmediğini anlamak için uçurulan güvercinin zeytin dalıyla dönmesi bir işaret sayılmış; “zeytin dalı” barışın sembolü olarak görülmüştür. Benzer şekilde İncil’de ve Kur’an’da da zeytinden önemle bahsedilir. Kuran-ı Kerim’de 6 ayette ve çok sayıda hadiste zeytin övgü ile bahsedilmektedir.

Tıp bilimin sembolünde yer alan asanın, zeytin dalı olduğu bazı kaynaklarda geçerken, zeytin tarihin her döneminde yağı ve çekirdeği de dahil şifa kaynağı olarak görülmüş ve halk tıbbı pratiklerinde kullanılmıştır.

Antik çağda zeytin ve zeytinyağının kandillerde aydınlanma, tıpta ilaç yapımında, beslenmede ve kozmetik amaçlı kullanıldığı, ele geçen arkeolojik kanıtlar sayesinde bazı akademik çalışmalarda anlatılmaktadır. Günümüzde zeytinyağı modern tıp tarafından da çeşitli hastalıkların tedavisinde önerilmektedir.