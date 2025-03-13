Çorum'un Osmancık ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü törenle kutlandı.

Osmancık İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Kenan Saygılı, törende yaptığı konuşmada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.

Saygılı, Ersoy'un sadece İstiklal Marşı şairi olarak değil, aynı zamanda milli mücadeleyi dizelere döken ve yeni nesillere örnek olması gereken bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuduğu oratoryo gösterisi sunduğu törende, şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Stajyer Kaymakam Emir Osman Gökçe, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Tombul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.