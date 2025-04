Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, otizmin, bir eksiklik değil; farklı bir gelişim biçimi olduğunu belirtti.

Bu özel günün, toplumda otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin karşılaştığı engellere dikkat çekmek, onları daha iyi anlamak ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla kutlandığını dile getiren Erol Afacan, “Otizmin farkında olmak, sadece bu bireylerin hayatını kolaylaştırmaz, aynı zamanda insanlığın zenginliğini ve çeşitliliğini kutlamamıza da vesile olur. Her birey farklıdır. Ve tam da bu farklılıklar, toplum olarak bizi daha yaratıcı, daha dayanıklı ve daha güçlü kılar. Otizm, iletişim ve sosyal etkileşimde bazı farklılıklarla ortaya çıkan nörogelişimsel bir durumdur. Ancak her birey kendi içinde eşsizdir. Otizmli bireylerin birçoğu, detaylara odaklanma, örüntüleri fark etme, müzik, matematik ya da sanatsal alanlarda üstün yetenekler gösterebilmektedir. Yani farklılık bir zenginliktir” dedi.

Birleşmiş Milletlerin, 2007 yılında aldığı kararla, 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan ettiğini dile getiren Afacan, “O günden bu yana her yıl, dünya genelinde otizme dikkat çeken etkinlikler düzenlenmekte, kamu binaları mavi ışıkla aydınlatılmakta ve “Light it up Blue” (mavi ile aydınlat) kampanyası ile otizmli bireyler için toplumsal farkındalık artırılmaktadır. Türkiye’de ise, son yıllarda otizmle ilgili yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları artmakla birlikte, otizmli bireylerin eğitime erişimi, sosyal hayata katılımı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerinde hâlâ önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Farkındalık, yalnızca sembolik bir günde değil, yaşamın her anında sürmeli. Otizmi sadece anlamak değil, kucaklamak gerekir. Empati kurmak, sabırlı olmak, özel eğitim desteklerine erişimi kolaylaştırmak, ailelerin yükünü paylaşmak ve her şeyden önce farklılıkları yargılamadan anlamaya çalışmak, gerçek farkındalık budur. Bu özel günde, farklılıkları tehdit değil, değer olarak gören bir toplum olma yolunda bir adım daha atmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, farklılıklarımızla güzeliz. Çeşitlilik insanlığın gücüdür” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)