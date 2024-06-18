Çorum’un Alaca ilçesinde aracın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta Şahin Karaarslan, park halindeki aracını çalıştırmak için bindiği sırada motor kısmından sesler duyması üzerine Alaca Belediye itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak yılan motor kısmında girdiği alana ulaşılamayınca araç çekici yardımıyla itfaiye parkına çekildi. Burada belediye tamir ustaları tarafından motorun bazı parçaları sökülmesi üzerine itfaiye ekipleri yılanı çıkardı.

Daha sonrası ekipler tarafından ormanlık alana getirilen yılan doğal yaşam alanına salındı.