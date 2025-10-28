Çorum'da geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde 22 Ekim’de Emre Ö. (27) idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhan Dolma'ya (68) çarptı.
Kazada yaralanan Dolma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin üçüncü gününde yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü Emre Ö. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Muhabir: Anadolu Ajansı