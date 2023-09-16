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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Taktik disipline bağlı kalarak iyi mücadele ettiklerini belirten Tam;

"Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olduk. Tempoyu biz belirledik. Futbolcularımız hafta içinde çalıştığımız planlarımızı 90 dakika boyunca iyi uyguladılar. Giren çıkan bütün oyuncularımız taktik disipline bağlı kalarak iyi mücadele ettiler. Rakibimizin hoca değişikliği sonrası baskılı başlayacağını biliyorduk. Ancak ilerleyen dakikalarda fırsatlar bulacağımızı bekliyorduk. Bu nedenle kontrollü başladık. Rakibin baskı yaptığı dakikalarda sakin kaldık ve geriden oyun kurarak etkili geçişler yaptık, pozisyonlar bulduk. Oyunumuzu her hafta üzerine koyarak geliştiriyoruz. Güzel galibiyet için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." dedi